Подправить верстку сайта под iOS и Android

Имеется psd-макет главной страницы сайта визитки. Нужно его сверстать и прикрутить форму обратной связи, желательно POPUP.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанный сайт, который нормально отображается во всех распространенных браузерах Windows, однако есть проблема:
в iOS (в Сафари и Хроме) верстка далеко не так идеальна.
то же самое и с Android.
Необходим специалист, который может поправить верстку под эти операционные системы.
Важно наличие опыта подобной работы.
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