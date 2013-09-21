Подправить верстку сайта под iOS и Android

Есть сверстанный сайт, который нормально отображается во всех распространенных браузерах Windows, однако есть проблема:

в iOS (в Сафари и Хроме) верстка далеко не так идеальна.

то же самое и с Android.

Необходим специалист, который может поправить верстку под эти операционные системы.

Важно наличие опыта подобной работы.