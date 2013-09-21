Сайт царьсвая.рф simpla цмс

Нужно заверстать шаблоны сайта и страниц контактов, горячей линии под новый дизайн.

Функционал тот же, уже есть на сайте

Срок 3 дня.

Работы желательно проводить на копии сайта. Хостинг и копия сайта для работы есть.

Значок гарантии в шапке сайта должна вести на страницу гарантии свайныйфундамент.рф

Горячая линия (блок под меню)

Желательно если сможете сразу сделать(но не обязательно):

Пары вопрос-ответ должны случайным образом браться из горячей линии при каждом обновлении страницы или переходе на другую страницу сайта.Кнопки влево-вправо должны открывать соответственно, предыдущий или следующий по списку вопрос-ответ.

По клику на вопрос\ответ должна открываться нужная страница горячей линии (списком) с наведением на данный вопрос-ответ

При нажатии на ссылку Горячая линия должна открываться страница горячей линии xn--80aaejgva0afbe1byaho4...

Должны работать ссылки и кнопки горячей линии xn--80aaejgva0afbe1byaho4...

Сс 22 до 8 утра при заходе на сайт должна вылезать сверху акция (см вложение). Развертываться и висеть наверху, пока человек не закроет крестиком.