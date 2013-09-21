Здраствуйте, нужно выполнить вёрстку 2-ух страниц: XHTML 1.0 Strict максимально использовать CSS3 буду проверять валидность и кросбраузерность с ие8+ Соответствие вёрстки pixel perfect коментировать html, css! С вас сроки и цена за час работы или же ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт царьсвая.рф simpla цмс
Нужно заверстать шаблоны сайта и страниц контактов, горячей линии под новый дизайн.
Функционал тот же, уже есть на сайте
Срок 3 дня.
Работы желательно проводить на копии сайта. Хостинг и копия сайта для работы есть.
Значок гарантии в шапке сайта должна вести на страницу гарантии свайныйфундамент.рф
Горячая линия (блок под меню)
Желательно если сможете сразу сделать(но не обязательно):
Пары вопрос-ответ должны случайным образом браться из горячей линии при каждом обновлении страницы или переходе на другую страницу сайта.Кнопки влево-вправо должны открывать соответственно, предыдущий или следующий по списку вопрос-ответ.
По клику на вопрос\ответ должна открываться нужная страница горячей линии (списком) с наведением на данный вопрос-ответ
При нажатии на ссылку Горячая линия должна открываться страница горячей линии xn--80aaejgva0afbe1byaho4...
Должны работать ссылки и кнопки горячей линии xn--80aaejgva0afbe1byaho4...
Сс 22 до 8 утра при заходе на сайт должна вылезать сверху акция (см вложение). Развертываться и висеть наверху, пока человек не закроет крестиком.
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