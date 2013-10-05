Страница товара (пример): http://www.sunshine-cosmetics.ru/zagar/bleeding-love-detail 1. На странице товара, при нажатии на ссылку «Заказать обратный звонок», верстка отличается от общей на сайте. 2. Поправить верстку при переходе по ссылке «Узнать об изменении цены» 3. При переходе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сверстать сайт — 9 страниц из PSD.
Срок 2–3 дня
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