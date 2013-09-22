Доделать и натянуть верстку на GetSimple

Нужен человек, который сможет быстро исправить косяки в верстке сайта. + доверстать что не доверстано. доработки к нему - http://joxi.ru/dpI-Utg5CbBPb8mdiGA
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно слегка подкорректировать и натянуть верстку 1 страницы на движок GetSimple.
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