нжно фрилансер для верстки и праграмаинга дизаян псд на шоп скрипт 5 срочно павални работи зделано аснавноы требованиа html css и умет писта скрипти жду ваших предложених укажите цена и срок сразу скажу буджет маленкие
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Верстка под wordpress с настройкой плагинов и установкой
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