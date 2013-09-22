Верстка сайта

Здравствуйте! Нужна качественная верстка. Изображение в приложении, макет вышлю исполнителю. Думаю, Т.З. писать не нужно. Все вопросы обсудим по скайпу. Меню - это не ссылки на другие разделы. Это меню навигации по текущей страницы с ...