Поправить верстку

$50
HTML-версткаЗавершен4 заявки185 просмотров
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Есть сайт - http://bean-bag5.ru/

Одностраничный лэндинг. В новых браузерах все отлично (последний хром, 16 опера, ФФ). Но в сафари, IE от 7ого и выше, опере 12 сайт плывет. Проблемы с шапкой и подключением шрифта. Нужно это исправить, также на андроиде выглядит плохо.

Задача - сделать кроссбраузерность, отладить отображение на мобильных устройствах.

10 лет назад
vts
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
BarnyBroken
Алексей 
30 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$40
1 день
Полностью доволен работой с Алексеем. Сделал быстро, качественно и инициативно. Для лучшего отображения полностью переверстал дизайн и сделал это очень очень качественно. Рекомендую, если дорого время и нервы.
Очень приятный заказчик. Понравилось с ним работать. Никуда не гнал, все делали сообща. Понятные и точные задание, что самое главное для исполнителя. В общем работой с клиентом доволен. Спасибо за проект !)
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