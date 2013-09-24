Поправить верстку

Есть сайт - http://bean-bag5.ru/

Одностраничный лэндинг. В новых браузерах все отлично (последний хром, 16 опера, ФФ). Но в сафари, IE от 7ого и выше, опере 12 сайт плывет. Проблемы с шапкой и подключением шрифта. Нужно это исправить, также на андроиде выглядит плохо.

Задача - сделать кроссбраузерность, отладить отображение на мобильных устройствах.