Требуется верстка сервиса

$50
HTML-версткаЗавершен6 заявок217 просмотров
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Требуется верстка сервиса с разметкой Bootstrap. В приложении jpg. Будут доп. страницы (оплачиваются отдельно). Подскажите стоимость главной и каждой внутренней.

10 лет назад
smirnov-expert
Александр 
34 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
eugenbobrowski
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$50
1 день
Евгений выполнил верстку в короткий срок. Хочу отметить, что работа была принята с первого раза, что очень (!!!) редко для фрилансеров! Прекрасный специалист. Не вел утомительных бесед, а просто качественно сделал свою работу, уточнив только то что необходимо.
Александ хороший заказчик. Оперативно отвечал на рабочие вопросы возникавшие во время выполнения заказа. Приятно было с ним работать.
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