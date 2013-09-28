Требуется верстка сервиса

Евгений выполнил верстку в короткий срок. Хочу отметить, что работа была принята с первого раза, что очень (!!!) редко для фрилансеров! Прекрасный специалист. Не вел утомительных бесед, а просто качественно сделал свою работу, уточнив только то что необходимо.