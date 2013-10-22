Сверстать страницы сайта

$100
HTML-версткаЗавершен22 заявки292 просмотра
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Необходимо сверстать сайт

Основные требования

Кроссбраузерность

Сайт должен нормально работать в IE7+, FF3+, Opera9+, Safari4+, Chrome

Названия классов и id должны по смыслу соответствовать применению

например, header, menu, footer, news

Просьба разделять основные html блоки комментариями. Примерно так:

Все что можно сделать без Javascript, делать без него.

Если макет не проходит 100%-ную html-валидацию, постарайтесь по крайней мере делать так, чтобы использование невалидного кода было оправданно.

В прикрепленный файл вставляю только главную. Все остальные страницы скину сразу после выбора исполнителя.

10 лет назад
Fieldy
35 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Divisory
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$150
5 дней
Супер. Отличный и понимающий исполнитель. Пока я был в отпуске смог сделать весь проект и потом внес все правки, которые были. Работал хорошо и профессионально, так как мне было и нужно. Советую.
Сработались с клиентом без проблем. Не давит различного рода неоправданными правками, очень лояльный.
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