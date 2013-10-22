Сверстать страницы сайта

Необходимо сверстать сайт

Основные требования

Кроссбраузерность

Сайт должен нормально работать в IE7+, FF3+, Opera9+, Safari4+, Chrome

Названия классов и id должны по смыслу соответствовать применению

например, header, menu, footer, news

Просьба разделять основные html блоки комментариями. Примерно так:

Все что можно сделать без Javascript, делать без него.

Если макет не проходит 100%-ную html-валидацию, постарайтесь по крайней мере делать так, чтобы использование невалидного кода было оправданно.

В прикрепленный файл вставляю только главную. Все остальные страницы скину сразу после выбора исполнителя.