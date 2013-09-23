Требуется frontend разработчик на удалённую работу

Нужно сверстать дизайн, насадить на Joomla, найти и установить модули (расписание, прокрутка описания курсов, как на макете) для Joomla текущая версия: http://3d2d.kz/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Московское Агенство по разработке веб-проектов, ищет frontend-разработчика на _полную_ занятость, форма работы удаленная.
Что тебя ждет:
- Интересные проекты (верстать нужно будет не говно-сайты, а красивый качественный дизайн для известных компаний).
- Удаленная форма работы через скайп, почту.
- Стабильная понедельная оплата(4 раза в месяц).
- Возможность перенять опыт frontend-разработки от опытных коллег.
- Быстрый профессиональный рост.
Что ждем от тебя:
- Ответственную работу (соблюдение сроков и других договоренностей);
-Валидная HTML5/CSS3 вёрстка;
-Кроссбраузерность IE8+;
- Программирование на JavaScript (не всегда можно обойтись только плагинам для jQuery);
- Во время работы нужно быть на связи в Skype;
- Готовность изучать frontend-технологии и верстать по высоким стандартнам качества(обучим);
Условия работы:
Удалённая работа;
Оплата до 1000$/мес(каждую неделю);
Рабочий язык – русский;
Обязательное присутствие в течении рабочего дня в Skype, наличие гарнитуры и возможности общаться голосом;
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо доверстать страницу на сайт - написан на Drupal7, а так же внести мелкие изменения в шаблон. Жду откликов, сделать сейчасHTML-верстка1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Поставить код смарта на одностраничник - заменить который есть, на другой тоже есть + небольшие правки контента на странице через блокнот или NotepadHTML-верстка6 заявокЗакрыт10 лет назад
нжно фрилансер для верстки и праграмаинга дизаян псд на шоп скрипт 5 срочно павални работи зделано аснавноы требованиа html css и умет писта скрипти жду ваших предложених укажите цена и срок сразу скажу буджет маленкиеHTML-верстка2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужна срочная верстка, бюджет 100 уе, 4 дня со дня приема работыHTML-верстка32 заявкиЗакрыт10 лет назад
Требуется адаптивная верстка по готовым макетам (PSD) для мобильных устройств (айфон, андроид, айпад и др. планшеты), без интеграции на CMS. Интеграцию сделаем своими силами. Нужно сверстать под все разрешения и браузеры ИЕ 8+ валидно, кроссбраузерно ...HTML-верстка14 заявокЗакрыт10 лет назад
Страница товара (пример): http://www.sunshine-cosmetics.ru/zagar/bleeding-love-detail 1. На странице товара, при нажатии на ссылку «Заказать обратный звонок», верстка отличается от общей на сайте. 2. Поправить верстку при переходе по ссылке «Узнать об изменении цены» 3. При переходе ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно натянуть верстку на e-mail письмо, которое отправляется клиенту и администратору при совершении покупки в интернет магазине. (Joomla 2.5 + Virtuemart 2.0) Сайт: sunshine-cosmetics.ru прилагаю 2 файла. 1 - как выглядит сейчас письмо 2 - как должно выглядеть Есть ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад