Требуется frontend разработчик на удалённую работу

Московское Агенство по разработке веб-проектов, ищет frontend-разработчика на _полную_ занятость, форма работы удаленная.

Что тебя ждет:

- Интересные проекты (верстать нужно будет не говно-сайты, а красивый качественный дизайн для известных компаний).

- Удаленная форма работы через скайп, почту.

- Стабильная понедельная оплата(4 раза в месяц).

- Возможность перенять опыт frontend-разработки от опытных коллег.

- Быстрый профессиональный рост.

Что ждем от тебя:

- Ответственную работу (соблюдение сроков и других договоренностей);

-Валидная HTML5/CSS3 вёрстка;

-Кроссбраузерность IE8+;

- Программирование на JavaScript (не всегда можно обойтись только плагинам для jQuery);

- Во время работы нужно быть на связи в Skype;

- Готовность изучать frontend-технологии и верстать по высоким стандартнам качества(обучим);

Условия работы:

Удалённая работа;

Оплата до 1000$/мес(каждую неделю);

Рабочий язык – русский;

Обязательное присутствие в течении рабочего дня в Skype, наличие гарнитуры и возможности общаться голосом;