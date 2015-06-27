Доброго времени суток!
Вы хотите заказать разработку сайта, но не знаете как всё правильно оформить?
Я помогу Вам выбрать оптимальные решения реализации под Ваши требования и запросы!
БЕСПЛАТНО напишу для Вас Техническое Задание (ТЗ) и разработаю план работы.
Вам остаётся только утвердить ТЗ и внести предоплату
Я занимаюсь разработкой сайтов «под ключ», дизайном и вёрсткой
Я не занимаюсь правками, доработками, установкой готовой вёрстки на движок
Web-design: современный флэт-дизайн
Front-end: html5, css3,Javascript, jQuery [js], Bootstrap [js/css]
Основы node.js, уверенные знания Gulp.js, опыт с LESS, SASS
Back-end: 1C Битрикс, Wordpress
ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!
· Начинаю работу по проекту ТОЛЬКО после выбора меня исполнителем и получением предоплаты.
· Общение по проекту веду только через skype: divisory
· Обязательное условие - общение голосом
· Принимаю оплату на кошельки Webmoney и на карту ПриватБанка
· В конкурсах не участвую.
· Бесплатные тестовые задания не выполняю. Смотрите портфолио, по нему можно сложить
впечатление о моих возможностях.
· Концепцию будущего сайта/баннера «ну, в общих словах, примерно» не предоставляю, она
будет разработана в процессе работы и включена в оценку бюджета.
· Работаю по предоплате 50% или по безопасной сделке. Исключения возможны только для постоянных и проверенных заказчиков.
· Начиная сотрудничать со мной, вы подтверждаете свое согласие вместе с оплатой оставить
отзыв (по факту предоставления работы и утверждения ее вами).
· Любые изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — за дополнительную плату (размер определяю я до внесения изменений, вы вправе с ним согласиться или нет).
· Я работаю по ТЗ и провожу большую допроектную работу. Если вы не можете определиться с тем, что вам нужно, — предоплата не возвращается (относитесь с уважением к моему времени и труду).
· Примерные сроки разработки: главная страница сайта — 3–5 раб. дн., внутренние страницы — от 1 раб. дн./шт., лендинги — 3–5 раб. дн., баннеры — от 1 раб. дн.
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