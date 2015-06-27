Разработка сайтов "под ключ" на 1С Битрикс

Доброго времени суток!

Вы хотите заказать разработку сайта, но не знаете как всё правильно оформить?

Я помогу Вам выбрать оптимальные решения реализации под Ваши требования и запросы!

БЕСПЛАТНО напишу для Вас Техническое Задание (ТЗ) и разработаю план работы.

Вам остаётся только утвердить ТЗ и внести предоплату

Я занимаюсь разработкой сайтов «под ключ», дизайном и вёрсткой

Я не занимаюсь правками, доработками, установкой готовой вёрстки на движок

Web-design: современный флэт-дизайн

Front-end: html5, css3,Javascript, jQuery [js], Bootstrap [js/css]

Основы node.js, уверенные знания Gulp.js, опыт с LESS, SASS

Back-end: 1C Битрикс, Wordpress

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

· Начинаю работу по проекту ТОЛЬКО после выбора меня исполнителем и получением предоплаты.

· Общение по проекту веду только через skype: divisory

· Обязательное условие - общение голосом

· Принимаю оплату на кошельки Webmoney и на карту ПриватБанка

· В конкурсах не участвую.

· Бесплатные тестовые задания не выполняю. Смотрите портфолио, по нему можно сложить

впечатление о моих возможностях.

· Концепцию будущего сайта/баннера «ну, в общих словах, примерно» не предоставляю, она

будет разработана в процессе работы и включена в оценку бюджета.

· Работаю по предоплате 50% или по безопасной сделке. Исключения возможны только для постоянных и проверенных заказчиков.

· Начиная сотрудничать со мной, вы подтверждаете свое согласие вместе с оплатой оставить

отзыв (по факту предоставления работы и утверждения ее вами).

· Любые изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — за дополнительную плату (размер определяю я до внесения изменений, вы вправе с ним согласиться или нет).

· Я работаю по ТЗ и провожу большую допроектную работу. Если вы не можете определиться с тем, что вам нужно, — предоплата не возвращается (относитесь с уважением к моему времени и труду).

· Примерные сроки разработки: главная страница сайта — 3–5 раб. дн., внутренние страницы — от 1 раб. дн./шт., лендинги — 3–5 раб. дн., баннеры — от 1 раб. дн.