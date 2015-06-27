Divisory

Владислав Divisory

 
33 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Разработка сайтов "под ключ" на 1С Битрикс

Доброго времени суток!

Вы хотите заказать разработку сайта, но не знаете как всё правильно оформить?

Я помогу Вам выбрать оптимальные решения реализации под Ваши требования и запросы!

БЕСПЛАТНО напишу для Вас Техническое Задание (ТЗ) и разработаю план работы.

Вам остаётся только утвердить ТЗ и внести предоплату

Я занимаюсь разработкой сайтов «под ключ»,  дизайном и вёрсткой

Я не занимаюсь правками, доработками, установкой готовой вёрстки на движок

Web-design: современный флэт-дизайн

Front-end: html5, css3,Javascript, jQuery [js], Bootstrap [js/css]

Основы node.js, уверенные знания Gulp.js, опыт с LESS, SASS

Back-end:  1C Битрикс, Wordpress

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ!

·        Начинаю работу по проекту ТОЛЬКО после выбора меня исполнителем и получением предоплаты.

·        Общение по проекту веду только  через  skype: divisory

·        Обязательное условие - общение голосом

·        Принимаю оплату на кошельки Webmoney и на карту ПриватБанка

·        В конкурсах не участвую.

·        Бесплатные тестовые задания не выполняю. Смотрите портфолио, по нему можно сложить

впечатление о моих возможностях.

·        Концепцию будущего сайта/баннера «ну, в общих словах, примерно» не предоставляю, она

будет разработана в процессе работы и включена в оценку бюджета.

·        Работаю по предоплате 50% или по безопасной сделке. Исключения возможны только для постоянных и проверенных заказчиков.

·        Начиная сотрудничать со мной, вы подтверждаете свое согласие вместе с оплатой оставить

отзыв (по факту предоставления работы и утверждения ее вами).

·        Любые изменения в ТЗ после его утверждения в ходе работы — за дополнительную плату (размер определяю я до внесения изменений, вы вправе с ним согласиться или нет).

·        Я работаю по ТЗ и провожу большую допроектную работу. Если вы не можете определиться с тем, что вам нужно, — предоплата не возвращается (относитесь с уважением к моему времени и труду).

·        Примерные сроки разработки: главная страница сайта — 3–5 раб. дн., внутренние страницы — от 1 раб. дн./шт., лендинги — 3–5 раб. дн., баннеры — от 1 раб. дн.

Отзывы заказчиков

m9990758
Иван 
41 год
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$143
6 баллов
9 лет назад
Нужно сверстать и установить шаблон на bitrix
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tag-egor
Егор 
32 года
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Сверстать Landing-страницу.
BootstrapCSSHTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
JohnnyDonetsk
36 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$140
10 баллов
10 лет назад
Вёрстка Кулинарного сайта + Open Graph + Shema.org
HTML
Сделал вёрстку хорошо. Плюсы 1. Вёрстка устойчивая не едет, при натяжки на CMS 2. Простая в понимании 3. Помогал внедрять, допиливал пожелания 4. Цена
Отличный заказчик, постоянно на связи, оплата моментальная, рекомендую!
Ответный отзыв
Next-Code
Дмитрий 
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$50
6 баллов
10 лет назад
Верстка с минимальным знанием иврита
Все норм
Клиент норм
Ответный отзыв
kolesnikovsergey
49 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка 4 страниц на bootstrap 3
BootstrapWordPress
Работа была выполнена на высоком профессиональном уровне. Даже быстрее чем ожидалась. Однозначно буду обращаться еще.
Отличный заказчик! Оплата быстро и в срок! Рекомендую всем как ответственного и пунктуального заказчика!
Ответный отзыв
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$3/час
от $20от 1 дня
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