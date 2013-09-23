Применить скин к существующему WEB приложению

Требования: - Умение верстать по шаблону (HTML, CSS) - Базовый уровень работы с PHP включая ООП - Базовый уровень работы с СУБДД MySQL (select, update, insert) - Умение разбираться и вносить изменения в существующий код Приветствуется: - Знание системы распределённого управления ...
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Приложение написано на asp.net и использует серверные компоненты Telerik - поэтом доступ к генеренному HTML коду минималлен - необходимо перекрывать существующие css стили своими.
Скриншоты текущего дизайна и результа в приложении.
Доступ к aspx / ascx файлам и Css стилям предоставлю.
Доступ к WEB приложению предоставлю.
Дизайн в формате PSD ( кнопки up/down/current/hover states) предоставлю.
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