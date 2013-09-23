Применить скин к существующему WEB приложению

HTML-версткаЗавершен1 заявка141 просмотр
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Приложение написано на asp.net и использует серверные компоненты Telerik - поэтом доступ к генеренному HTML коду минималлен - необходимо перекрывать существующие css стили своими.

Скриншоты текущего дизайна и результа в приложении.

Доступ к aspx / ascx файлам и Css стилям предоставлю.

Доступ к WEB приложению предоставлю.

Дизайн в формате PSD ( кнопки up/down/current/hover states) предоставлю.

10 лет назад
stasm
44 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
kasanders
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
12 часов назад
10 лет назад
$10
1 день
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