Вёрстка psd на Joomla

Требования: - Умение верстать по шаблону (HTML, CSS) - Базовый уровень работы с PHP включая ООП - Базовый уровень работы с СУБДД MySQL (select, update, insert) - Умение разбираться и вносить изменения в существующий код Приветствуется: - Знание системы распределённого управления ...
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Есть каталог товаров реализованный на Джумла + Виртуалмарт
Есть дизайн в псд, 2 страницы (главная и карточка товара)
нужно натянуть на движок дизайн
Проект отдам человеку с отзывыами (минимум 5), приятной ценой и минимальным сроком реализации
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