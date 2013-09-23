Верстка и настройка друпал

Имеется сайт ns1.evgpol.tmweb.ru/

Нужно внести несколько доработок в верстку и в функционал CMS друпал 7.

В тз есть много пунктов, из которых САМЫЕ ВАЖНЫЕ это п. 7, 18, 19, 21

Интересует отдельно стоимость работы по п. 7, 18, 19, 21 – так как они принципиально важные.

и по всем остальным пунктам.

Срок всех работ – до 26 сент после обеда