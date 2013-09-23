Верстка и настройка друпал

Нужен профессиональный верстальщик использующий django-шаблонизаторы, для проекта,www.cosmeticgid.com (пароль: dantech логин: dantech)на постоянной основе: Верстка + интеграция большого количества страниц. (по мере готовности дизайна) Требования: вертска сайта + знание django шаблонов + работа с mercurial в перспективе ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется сайт ns1.evgpol.tmweb.ru/
Нужно внести несколько доработок в верстку и в функционал CMS друпал 7.
В тз есть много пунктов, из которых САМЫЕ ВАЖНЫЕ это п. 7, 18, 19, 21
Интересует отдельно стоимость работы по п. 7, 18, 19, 21 – так как они принципиально важные.
и по всем остальным пунктам.
Срок всех работ – до 26 сент после обеда
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