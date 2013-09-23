Верстка и настройка друпал

HTML-версткаЗакрытнет заявок125 просмотров
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Имеется сайт ns1.evgpol.tmweb.ru/

Нужно внести несколько доработок в верстку и в функционал CMS друпал 7.

В тз есть много пунктов, из которых САМЫЕ ВАЖНЫЕ это п. 7, 18, 19, 21

Интересует отдельно стоимость работы по п. 7, 18, 19, 21 – так как они принципиально важные.

и по всем остальным пунктам.

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10 лет назад
aguru
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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