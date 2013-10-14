Сверстать проект и наложить на CMS

В приложении jpg страниц — исполнителю будет предоставлены PSD. Требования к верстке: 1. Кроссбраузерность ИЕ8+ 2. Блочная 3. XHTML 1.0 Strict 4. Футер всегда должен быть прижат к низу 5. При увеличении/уменьшении масштаба ничего не должно рушиться 6. Верстаем под 1024 ...