Сверстать одностраничник

$50
HTML-версткаЗакрыт17 заявок185 просмотров
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Необходимо до утра сверстать одностраничник.

Бюджет 25 долларов. Макет PSD предоставлю.

Исполнителем выберу.

10 лет назад
lomotr
Даниил 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
186 отзывов(-3)
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