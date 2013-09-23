Добавить к некоторым элементам в HTM5 анимацию

Имеется сайт ns1.evgpol.tmweb.ru/ Нужно внести несколько доработок в верстку и в функционал CMS друпал 7. В тз есть много пунктов, из которых САМЫЕ ВАЖНЫЕ это п. 7, 18, 19, 21 Интересует отдельно стоимость работы ...