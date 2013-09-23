Добавить к некоторым элементам в HTM5 анимацию

Нужна профессиональная HTML5 респонсивная вёрстка. Страницы которые нужно сделать в приложении.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сверстанная HTML5 страница почти копия http://www.kriesi.at/themes/enfold/homepage/home-v7-one-page-portfolio/
Нужно добавить такие же эффекты (анимация при прокрутке, анимация когда на блоки наводишь, итд.)
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