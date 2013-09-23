Добавить к некоторым элементам в HTM5 анимацию

HTML-версткаЗакрыт3 заявки145 просмотров
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Есть сверстанная HTML5 страница почти копия http://www.kriesi.at/themes/enfold/homepage/home-v7-one-page-portfolio/

Нужно добавить такие же эффекты (анимация при прокрутке, анимация когда на блоки наводишь, итд.)

10 лет назад
pashka_80
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад