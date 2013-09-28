Восстановить верные ссылки сайта.

HTML-версткаЗавершен10 заявок196 просмотров
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Сайт небольшой имеет неверные ссылки на html и неверные ссылки на графику в некоторых местах.

Нужно сделать правильные ссылки на html и на jpg.

Таких сайтов несколько и возможно регулярные заказы.

10 лет назад
loka707
46 летМолдова
18 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
alexandr1991
Александр 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Хороши и быстро сделана нужная работа по восстановлению ссылок. Результатом доволен - рекомендую.
Отлично сработались, дает четкое ТЗ, всегда на связи, не было никаких проблем ) надеюсь на дальнейшее сотрудничество )
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