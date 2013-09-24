Коррекция верстки

HTML-версткаЗавершен2 заявки169 просмотров
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Необходима коррекция меню в имеющемся сайте.

Суть вопроса:

Сайт - http://it-mark.ru/

Сейчас главное меню показывается, меню второго уровня скрыто. Меню второго уровня показывается при событии hover

Что требуется: сохранить имеющуюся функциональность, но при нахождении не на главной странице, а на какой-нибудь подстранице, например http://it-mark.ru/news/ меню второго уровня должно быть показано на экране и один из элементов его должен быть выделен.

Выделение - подчеркивание текста, ширина подчеркивания (скорее всего это будет border) должна быть 2px.

10 лет назад
stolz
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
MSemjonov
Михаил 
31 годЛатвия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Толковый исполнитель. Когда задание потребовало применения JavaScript дополнительно к обычной верстке, нисколько этого не испугался и сделал все, как я хотел. Рекомендую.
Адекватный заказчик. Задача была поставлена чётко и ясно. Оплата без задержек. Рекомендую.