Коррекция верстки

Необходима коррекция меню в имеющемся сайте.

Суть вопроса:

Сайт - http://it-mark.ru/

Сейчас главное меню показывается, меню второго уровня скрыто. Меню второго уровня показывается при событии hover

Что требуется: сохранить имеющуюся функциональность, но при нахождении не на главной странице, а на какой-нибудь подстранице, например http://it-mark.ru/news/ меню второго уровня должно быть показано на экране и один из элементов его должен быть выделен.

Выделение - подчеркивание текста, ширина подчеркивания (скорее всего это будет border) должна быть 2px.