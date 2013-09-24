Исправление багов вёрстки

Здравствуйте. Нужна верстка шаблона вордпресс для сайта rf-forex.ru
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Задание по исправлению вёрстки сайта
1. При уменьшении размера окна браузера часть текста, которая должна уходить вправо с прокруткой пропадает совсем. Необходимо сделать так, чтобы текст не пропадал, а при уменьшении размера браузера, появлялась прокрутка, которая давала бы возможность прочесть текст целиком.
2. При уменьшении экрана браузера заголовок заезжает на текст. Нужно сделать так, чтобы между основным текстом и заголовком было невозможно наложение.
3. Размер шрифта заголовка уменьшаем до 40 px (размер максимального шрифта).
4. Кнопка перехода на новую страницу должна уйти вправо, чтобы визуально оказаться за заголовком, а не под ним.
5. Верхнее меню не должно падать на новую строку (запрет переноса).
6. Текст при маленьком разрешении монитора на открытой странице не должен заезжать за левое меню.
7. На странице Стоимость (Mozila Firefox) 2 абзаца наезжают один на другой.
8. На странице Контактная информация кнопка Отправить заявку стоит слишком впритык к коду. Можно ли её передвинуть?
9. Вид страницы Клиенты: сделать логотипами компаний.
10. Вид страницы Работы. Можно ли как-то сделать вид работ лучше?
11. Подумайте, возможно ли как-то адекватно решить данную проблему: когда мы уменьшаем размер браузера, текст заголовка не очень красиво падает вниз (отдельные строки у нас разного шрифта), хотелось бы, чтобы он в некоторых случаях переползал, но при этом размер шрифтов также оставался разным. Можно ли эту проблему как-то решить?
12. Раздел Стоимость. Можно ли сделать так, чтобы кнопка «Отправить заявку» была внизу, под текстом, а не сбоку от него?
Возможна просто перевёрстка с нуля, соответственно, за бОльшую плату.
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