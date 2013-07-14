MSemjonov

Михаил MSemjonov

 
31 годЛатвия/Рига
11 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Создание тем и плагинов любой сложности для cms WordPress

Создание тем и плагинов на cms WordPress.

Темы и плагины любой сложности.

Разработка сайтов на node.js

Сайты под ключ на node.js

Опыт работы с node.js более 2-х лет ( есть опыт разработки MMO игры ).

Опыт работы с cms WordPress более 6-х лет.

Опыт вёрстки в html/css/jquery - более 8-и лет.

Владею:

CSS/CSS3/SCSS ( многочисленные фреймворки, адаптивная и резиновые вёрстки )

HTML/HTML5

JavaScript/jQuery/HTML5 Canvas ( 2D )/Node.js ( многочисенные плагины, модули и т.п. как к js так и к node )

PHP/PHP7

cms WordPress ( многочисленные плагины, такие как WooCommerce, ACF ( есть лицензия ), VisualComposer и т.п. )

Ищу долгосрочное сотрудничество. Можно в офис на удалённой основе.

Контакты:

skype: mihail_semjonov

mail: [email protected]

тел: +37126857647

PS: Не берусь за доделывание каких либо проектов, только с нуля!

PSS: В портфолио более 40 проектов, менее половины уже нету в живых, некоторые не могу показать из-за соглашения с клиентом ( но рассказать могу ).

PHPJavascriptWordPressHTMLCSSWooCommercejQuerySCSSNode.js
Портфолио
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Отзывы заказчиков
stolz
48 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Коррекция верстки
Толковый исполнитель. Когда задание потребовало применения JavaScript дополнительно к обычной верстке, нисколько этого не испугался и сделал все, как я хотел. Рекомендую.
Адекватный заказчик. Задача была поставлена чётко и ясно. Оплата без задержек. Рекомендую.
Ответный отзыв
Yu-piter
Юрий 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
8 баллов
10 лет назад
Программинг верстки сайта на CMS WordPress
Работа сделана
Рекомендую!
Ответный отзыв
ideni
Денис 
42 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
20 отзывов
$140
10 баллов
10 лет назад
Верстальщик
+
Чёткое поставление задачи. Все исходные материалы предоставляются в хорошем качестве. Своевременная оплата. Будем сотрудничать)
Ответный отзыв
Flexx02
Тарас 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$75
10 баллов
10 лет назад
Редизайн WP
Отличный исполнитель, очень приятный, хорошо понял задание, сделал быстрее сроков, очень качественно, грамотно и красиво. Рекомендую!
Рекомендую!
Ответный отзыв
hallingesua
Олешкевич 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$70
10 баллов
10 лет назад
Доработка сайта на Wordpress
Снова всё на должном уровне. Обычно с исполнителями все постепенно становится ясно на трех этапах: первом проекте, втором, и десятом :) Могу отметить хорошую скорость работы. Хода процесса в этот раз не видел (хотя предпочтительно все же контролировать, халявит ли специалист или нет), но в итоге все сделано оперативно и очень удобно. Заметил, что качество работы исполнителя не зависит от кол-ва отзывов. В этом убеждаешься в процессе работы с Михаилом. Даже рад, что рискнул и доверил работу специалисту с небольшим количеством отзывов. Все на очень высоком уровне. Делает как для себя.
Рекомендую!
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
от $30
от 1 дня
#633
Веб-программирование
4 отзыва
от $100
от 2 дней
#629
Системы управления (CMS)
2 отзыва
от $100
от 2 дней
#374
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 5 дней
#2231
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $150
от 2 дней
#4040