Создание тем и плагинов на cms WordPress.
Темы и плагины любой сложности.
Разработка сайтов на node.js
Сайты под ключ на node.js
Опыт работы с node.js более 2-х лет ( есть опыт разработки MMO игры ).
Опыт работы с cms WordPress более 6-х лет.
Опыт вёрстки в html/css/jquery - более 8-и лет.
Владею:
CSS/CSS3/SCSS ( многочисленные фреймворки, адаптивная и резиновые вёрстки )
HTML/HTML5
JavaScript/jQuery/HTML5 Canvas ( 2D )/Node.js ( многочисенные плагины, модули и т.п. как к js так и к node )
PHP/PHP7
cms WordPress ( многочисленные плагины, такие как WooCommerce, ACF ( есть лицензия ), VisualComposer и т.п. )
Ищу долгосрочное сотрудничество. Можно в офис на удалённой основе.
Контакты:
skype: mihail_semjonov
mail: [email protected]
тел: +37126857647
PS: Не берусь за доделывание каких либо проектов, только с нуля!
PSS: В портфолио более 40 проектов, менее половины уже нету в живых, некоторые не могу показать из-за соглашения с клиентом ( но рассказать могу ).
- Real Movers Inc207 просмотров
- Monument-spb184 просмотра
- Личный кабинет для mini-pes257 просмотров
- SDCreate190 просмотров
- Ri Wang USA203 просмотра
- Sweatlodge170 просмотров
- Hush & Nail Butique184 просмотра
- Forpus Office276 просмотров
- Balt Trans Laine853 просмотра
- Dinner with Vader154 просмотра
- SIA Apple Press205 просмотров
- RedFox191 просмотр