Создание тем и плагинов любой сложности для cms WordPress

Создание тем и плагинов на cms WordPress.

Темы и плагины любой сложности.

Разработка сайтов на node.js

Сайты под ключ на node.js

Опыт работы с node.js более 2-х лет ( есть опыт разработки MMO игры ).

Опыт работы с cms WordPress более 6-х лет.

Опыт вёрстки в html/css/jquery - более 8-и лет.

Владею:

CSS/CSS3/SCSS ( многочисленные фреймворки, адаптивная и резиновые вёрстки )

HTML/HTML5

JavaScript/jQuery/HTML5 Canvas ( 2D )/Node.js ( многочисенные плагины, модули и т.п. как к js так и к node )

PHP/PHP7

cms WordPress ( многочисленные плагины, такие как WooCommerce, ACF ( есть лицензия ), VisualComposer и т.п. )

Ищу долгосрочное сотрудничество. Можно в офис на удалённой основе.

Контакты:

skype: mihail_semjonov

mail: [email protected]

тел: +37126857647

PS: Не берусь за доделывание каких либо проектов, только с нуля!

PSS: В портфолио более 40 проектов, менее половины уже нету в живых, некоторые не могу показать из-за соглашения с клиентом ( но рассказать могу ).