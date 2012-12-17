Необходимо : 1.Дизайн страницы компании в стилистике сайта http://creative-world.net. 2.Дизайн страницы продукта в стилистике сайта http://creative-world.net. 3.Подобрать шрифт для названия продукта. Примеры страниц которые нам нравятся: http://themeforest.net/item/smart7-multipurpose-responsive-theme/5960027?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=PixFlow http://themeforest.net/item/smartbox-responsive-multipurpose-wordpress-theme/6086949?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=Designare http://themeforest.net/item/solitudo-page-builder-30-customizable-elements/6187668?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=ait http://themeforest.net/item/hermoso-multi-purpose-wordpress-theme/6204218?WT.ac=category_item&WT.seg_1=category_item&WT.z_author=ThemeProfuse Срок исполнения по возможности минимальный, оплата достойная, определяется исполнителем.
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