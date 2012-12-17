Yu-piter

Юрий Yu-piter

 
45 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Точность в мелочах!
Отзывы фрилансеров
17andrew
Андрей 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$15
10 баллов
9 лет назад
Написание статей для блога
Отличный заказчик. Проблем за время ссотрудничества не возникало.
Отличный специалист! Все тексты написаны грамотно и интересно. Работа выполнена четко в срок. Будем и в будущем сотрудничать с Андреем.
Ответный отзыв
MSemjonov
Михаил 
31 годЛатвия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Программинг верстки сайта на CMS WordPress
Рекомендую!
Работа сделана
Ответный отзыв
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$300
10 баллов
11 лет назад
Сайт-каталог
Юрий - отличный заказчик! Моментальная предоплата, не напрягал со срокам, доходчиво объяснял что ему нужно! Спасибо!
Работа сделана качественно и в срок, с учетом всех пожеланий. Всем рекомендую этого специалиста как ответственного человека и профессионального вебмастера.
Ответный отзыв
Zangetcy
33 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
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Отличный заказчик. Своевременная оплата. Всегда на связи. Рекомендую.
Работа выполнена качественно, сроки выдержаны, все пожелания учтены. Результатом доволен на 100%. Буду и в дальнейшем пользоваться услугами этого специалиста.
Ответный отзыв