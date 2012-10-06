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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
Отличный специалист! Все тексты написаны грамотно и интересно. Работа выполнена четко в срок. Будем и в будущем сотрудничать с Андреем.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Проблем за время ссотрудничества не возникало.
$7
10 баллов
11 лет назад
Андрей выполнил работу в соответствии с требованиями, очень оперативно (в считанные часы). Большое спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплата в срок.
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
нет рейтинга