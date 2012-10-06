17andrew

Андрей 17andrew

 
34 годаРоссия/Барнаул
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Выполняю работы по копирайтингу. Быстро, качественно. Профессионально
Отзывы заказчиков
Yu-piter
Юрий 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
10 лет назад
Написание статей для блога
Отличный специалист! Все тексты написаны грамотно и интересно. Работа выполнена четко в срок. Будем и в будущем сотрудничать с Андреем.
Отличный заказчик. Проблем за время ссотрудничества не возникало.
Ответный отзыв
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$7
10 баллов
11 лет назад
Курсовая по налогообложению
Андрей выполнил работу в соответствии с требованиями, очень оперативно (в считанные часы). Большое спасибо!
Хороший заказчик. Оплата в срок.
Ответный отзыв
Копирайтинг
1 отзыв
от $1
от 1 дня
нет рейтинга
Рефераты, Курсовые и Дипломы
1 отзыв
от $1
от 1 дня
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Наполнение сайтов
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от $1
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
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