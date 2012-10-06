Курсовая по налогообложению

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Завершен2 заявки124 просмотра

Требуется выполнить практическую часть к курсовой по налогообложению.

Срок исполнения до 5 дней.

Жду предложений по цене

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

17andrew
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$7
2 дня
Андрей выполнил работу в соответствии с требованиями, очень оперативно (в считанные часы). Большое спасибо!
Хороший заказчик. Оплата в срок.

Заявки фрилансеров

17andrew
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад