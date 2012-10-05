Курсовая по мировой экономике

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курсовая-Международное разделение труда как основа современного мирового хозяйства

В содержании курсовой работы должны быть отражены следующие вопросы:

1. Особенности международного разделения труда;

2. Основные факторы, влияющие на международное разделение труда;

3. Формы проявления международного разделения труда.

13 лет назад
poiskprofi
Ишбердин 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад
$20
1 день

Заявки фрилансеров

okulenak
Алексей 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
132 отзыва(-5)
13 лет назад