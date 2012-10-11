poiskprofi

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реферат по истории на тему:" реформа управления Екатерины второй" на 10 октРефераты, Курсовые и Дипломы13 заявокЗакрыт11 лет назад
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курсовая-Международное разделение труда как основа современного мирового хозяйства В содержании курсовой работы должны быть отражены следующие вопросы: 1. Особенности международного разделения труда; 2. Основные факторы, влияющие на международное разделение труда; 3. Формы проявления международного разделения труда.Закрыт11 лет назад
На тему: Этнические образы в американском и русском кинематографе, эпохи перестройки (конец 20, начало 21 века) на примере фильмов- "Красная жара" и "На Дерибасовской хорошая погода". Объем курсовой 25-30 стр. Список литературы- не менее 20 ...Закрыт11 лет назад
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Курсовая по культурологии. На тему: Этнические образы в американском и русском кинематографе, эпохи перестройки (конец 20, начало 21 века) на примере фильмов- "Красная жара" и "На Дерибасовской хорошая погода". Объем курсовой 25-30 стр. Список литературы- ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт11 лет назад
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