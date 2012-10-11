poiskprofi

курсовую сделаешь по бух учету, точнее переделать надо. у меня есть курсовая скаченная.. там доработать надо! что доработать в ней отмеченно могу свой электрон вариант скинуть. Бух учет. тема "Учет поступления и использования основных средств". Переделать: "Пункты 3.1 ...