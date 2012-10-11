poiskprofi

Ишбердин Ильгиз poiskprofi

 
42 годаРоссия/Уфа
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
IvariKo
Ирина 
35 летБеларусь
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
0 баллов
11 лет назад
Курсовая по культурологии
После сдачи проекта заказчик просто исчет не оплатив его!
elo44ka
36 летГермания
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$11
0 баллов
11 лет назад
Реферат по праву на завтра
Заказчик после получения срочной работы сразу пропал.