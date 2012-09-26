курсовую работу на русском языке на тему: Петр Никифорович Дамдинов "Цветостепь" 20 листов. до 1.10.12г. 15-20 страниц
Курсовая по культорологии
Курсовая по культурологии. На тему: Этнические образы в американском и русском кинематографе, эпохи перестройки (конец 20, начало 21 века) на примере фильмов- "Красная жара" и "На Дерибасовской хорошая погода". Объем курсовой 25-30 стр. Список литературы- не менее 20 (статей, либо справочных энциклопедий, и тд. только не учебники).
Единственная проблема в том, что сразу готовую курсовую преподавателю я сдать не могу. Сначала нужно принести хотя бы введение и наброски будущей курсовой, чтобы преподаватель что-то добавил либо вычеркнул..
Возможно мне получить сначала наброски, а затем готовую, с изменениями работу?
Да и план заодно к курсовой работе высылаю:
1. Введение
2.Актуальность
3.Цель задачи
4.Объект исследования
5.Предмет исследования
6.Исследование строилось на....следующих материалах
7.Степень разработанности темы
8.методы
9.новизна исследования
10 .теоретическая значимость
11.практическая значимость
12.структура работы
13 .библиографический список
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