Курсовая по культорологии

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Курсовая по культурологии. На тему: Этнические образы в американском и русском кинематографе, эпохи перестройки (конец 20, начало 21 века) на примере фильмов- "Красная жара" и "На Дерибасовской хорошая погода". Объем курсовой 25-30 стр. Список литературы- не менее 20 (статей, либо справочных энциклопедий, и тд. только не учебники).

Единственная проблема в том, что сразу готовую курсовую преподавателю я сдать не могу. Сначала нужно принести хотя бы введение и наброски будущей курсовой, чтобы преподаватель что-то добавил либо вычеркнул..

Возможно мне получить сначала наброски, а затем готовую, с изменениями работу?

Да и план заодно к курсовой работе высылаю:

1. Введение

2.Актуальность

3.Цель задачи

4.Объект исследования

5.Предмет исследования

6.Исследование строилось на....следующих материалах

7.Степень разработанности темы

8.методы

9.новизна исследования

10 .теоретическая значимость

11.практическая значимость

12.структура работы

13 .библиографический список

13 лет назад
poiskprofi
Ишбердин 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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