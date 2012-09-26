Курсовая по культорологии

Курсовая по культурологии. На тему: Этнические образы в американском и русском кинематографе, эпохи перестройки (конец 20, начало 21 века) на примере фильмов- "Красная жара" и "На Дерибасовской хорошая погода". Объем курсовой 25-30 стр. Список литературы- не менее 20 (статей, либо справочных энциклопедий, и тд. только не учебники).

Единственная проблема в том, что сразу готовую курсовую преподавателю я сдать не могу. Сначала нужно принести хотя бы введение и наброски будущей курсовой, чтобы преподаватель что-то добавил либо вычеркнул..

Возможно мне получить сначала наброски, а затем готовую, с изменениями работу?

Да и план заодно к курсовой работе высылаю:

1. Введение

2.Актуальность

3.Цель задачи

4.Объект исследования

5.Предмет исследования

6.Исследование строилось на....следующих материалах

7.Степень разработанности темы

8.методы

9.новизна исследования

10 .теоретическая значимость

11.практическая значимость

12.структура работы

13 .библиографический список