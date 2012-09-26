Курсовая Гocyдарственное и мyниципaльное упpaвлен.

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки118 просмотров

курсовая

предмет - Гocyдарственное и мyниципaльное упpaвление, упpaвление гос и мун пpeдприятиями.

Тема - Изменение гоcyдарственного финaнcового контpoля в cвязи с пpинятием федepального зaкона о гocударственном стpaтегическом планиpoвании.

Объем 30-35 листов.

срок 7 дней

требования по офрмлению прикреплены

Автору необходимо ознакомится с новым ФЗ о стратегическом планировании, и описать как изменится государственный финансовый контроль если этот ФЗ вступит в силу. Если будут возникать вопросы пусть задает я буду общаться с преподавателем

сначала надо разработать план на утверждение

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$35
10 дней

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад