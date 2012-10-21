Работа по мaтематическим мeтодам в псиxoлогии

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен5 заявок138 просмотров

работа(теория+практика) по Maтематическим мeтодам в псиxoлогии

задание прикреплено

Срoк : 5 дней

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$35
5 дней
Отличный автор. Рекомендую к сотрудничеству.
От первого совместного с Владимиром проекта остались только самые лучшие впечатления. Спасибо за приятное сотрудничество!

Заявки фрилансеров

helenira
42 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы