требования прикреплены объем 85-90 +приложения антиплагиат 85% срок до 1 ноября частями 5500 рублей диплом+речь+раздаточный материал оплата ...
Курсовая по уголовно-процессуальному праву
Курсовая работа по Уголовно-процессуальному праву, подробности во вложении! жду предложений по срокам и ценам!
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