Курсовая работа по педагогике

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Закрыт3 заявки126 просмотров

Курсовая работа

Дисциплина – "Педагогика"

Тема – "Анализ и диагностика трудовых умений и навыков школьников"

Объем – 30-35 стр.

Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")

Дата сдачи – 7 октября 2012 года

Предложения отправлять на электронный ящик:

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13 лет назад
ProStudents
Ольга 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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