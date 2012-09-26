требования прикреплены объем 85-90 +приложения антиплагиат 85% срок до 1 ноября частями 5500 рублей диплом+речь+раздаточный материал оплата ...
Курсовая работа по педагогике
Курсовая работа
Дисциплина – "Педагогика"
Тема – "Анализ и диагностика трудовых умений и навыков школьников"
Объем – 30-35 стр.
Оригинальность не менее 75% (система "Антиплагиат")
Дата сдачи – 7 октября 2012 года
Предложения отправлять на электронный ящик:
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