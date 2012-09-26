Реферат по психологии

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Реферат

Дисциплина — «Психология»

Тема – «Взаимосвязь агрессии и способностей к обучению у школьников»

Объем – 15-20 стр.

Оригинальность не менее 75% (система «Антиплагиат»)

Дата сдачи – 5 октября 2012 года

Предложения отправлять на электронный ящик:

[email protected]

13 лет назад
ProStudents
Ольга 
49 лет
13 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров