Курсовая Теория государства и права-2

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Завершен7 заявок92 просмотра

тема Право и экономика: проблемы взаимодействия

требования в приложении

срок 2 октября

оригинальность не менее 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$15
6 дней
Отличная работа.
Сотрудничеством очень довольна,мои рекомендации

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад