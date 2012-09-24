Тема: Проект строительства Литературного кафе "Азбука" на 30 посадочных мест в г.Ижевске Удмуртской республике срок написания к 14 октября
Конструкция и расчет автомобиля
курсового проекта заключается в том, чтобы переделать переднюю подвеску,автомобиля лада "Приора".
Все требования в методичке, подробнее о работе в письме исполнителю.
Методические указания (строго придерживаться) скачать по ссылке: Ссылка для скачивания файла:
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема- Анализ и оценка финансовых результатов деятельности организации Введение Глава 1. Теоретические аспекты оценки и анализа финансовых результатов деятельности предприятия. 1.1.Сущность, цели и ...Закрыт13 лет назад
Вид работы: Курсовая Предмет: Семейное право Тема работы: Имyщecтвенные спopы между poдителями и coвершеннолетними дeтьми при coвместном пpoживании Количество страниц: 30 Срoк сдачи: 06-10-2012Закрыт13 лет назад
- $15
Доброй ночи уважаемые фрилансеры. От вам требуется написать реферат на следующую тему "Технико-экономический анализ и принципы управления технологическим процессом производства фарфоровых изделий" Реферат должен состоять из 30 страниц, содержания и список литературы. Предлагайте свои сроки ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Задание во вложении. Анти - от 80%! Нужно быстро.Завершен13 лет назад
Задание прикреплено. Делать желательно в компасе 13 на формате А2 Предлагайте цену.Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Тема "Профессиональная деятельность на рынке ценных бумаг и пути повышения ее финансовой эффективности ...Закрыт13 лет назад
Тема: Институт присяжных поверенных в дореволюционной России 1864 – 1917 гг. Объем работы 100-110 стр срок- 15 октября (главы 1 - 2); оригинальность не менее 75% План: ...Завершен13 лет назад
Тема Феномен со-зависимости и пути его преодоления в супружеских парах объем 60-70 стр оригинальность не менее 80% срок 7 октября в дипломную работу должно входить исследование (не менее 30 человек, ...Завершен13 лет назад
Тема и требования к содержанию - в прилагаемой методичке. Антиплагиат - не менее 75%. Дополнительные требования: - название анализируемого региона - исполнителю, - анализ должен осуществляться на основе актуальных данных, ...Закрыт13 лет назад