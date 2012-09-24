Конструкция и расчет автомобиля

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Закрыт1 заявка77 просмотров

курсового проекта заключается в том, чтобы переделать переднюю подвеску,автомобиля лада "Приора".

Все требования в методичке, подробнее о работе в письме исполнителю.

Методические указания (строго придерживаться) скачать по ссылке: Ссылка для скачивания файла:

http://www.fayloobmennik.net/2220333

13 лет назад
aga-18
34 года
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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