Доброй ночи уважаемые фрилансеры. От вам требуется написать реферат на следующую тему "Технико-экономический анализ и принципы управления технологическим процессом производства фарфоровых изделий" Реферат должен состоять из 30 страниц, содержания и список литературы. Предлагайте свои сроки и цены за проект. Оплата после проверки.