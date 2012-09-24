Реферат

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки258 просмотров

Доброй ночи уважаемые фрилансеры. От вам требуется написать реферат на следующую тему "Технико-экономический анализ и принципы управления технологическим процессом производства фарфоровых изделий" Реферат должен состоять из 30 страниц, содержания и список литературы. Предлагайте свои сроки и цены за проект. Оплата после проверки.

13 лет назад
Manstrong
Тимур 
32 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров