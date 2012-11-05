Диплом технология общественного питания

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Завершен1 заявка151 просмотр

Тема: Проект строительства Литературного кафе "Азбука" на 30 посадочных мест в г.Ижевске Удмуртской республике

срок написания к 14 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$300
14 дней
Работой полностью довольна, спасибо за работу
Отличный заказчик. Все вопросы решаются оперативно. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

byrish
Борис 
60 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад