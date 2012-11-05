Диплом технология общественного питания

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Тема: Проект строительства Литературного кафе "Азбука" на 30 посадочных мест в г.Ижевске Удмуртской республике
срок написания к 14 октября
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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