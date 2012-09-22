Курсовая, схемотехника

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт1 заявка81 просмотр

Задание тут: http://depositfiles.com/files/994gnmr93

(в проект не поместилось)

уточнения по заданию прикреплены к проекту

Предлагайте цену.

13 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$65
7 дней

Заявки фрилансеров

dmitry_shal
57 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад