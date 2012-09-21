Курсовая менеджмент

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Тема : Управление деятельностью предприятий питания

Объем работы (стр) 50

по предприятию ооо росхлебпродторг, ресторан вечер

оригинальность не менее 80%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров