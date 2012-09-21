Курсовая экономика предприятия

тема "Финансовое состояние анализ, проблемы и пути их решения на предприятии ОАО "ИМЗ "Аксион-холдинг".

объем 40 листов, не учитывая количество листов введения и заключения

срок 27 сетября

план

1 ч. Хар-ка предприят.:

1.1 история, цели, задачи предприятия

1.2 структура управления и акцентом на действующую сист. управлен. персон.,

1.3 хар-ка основных направ. деятельности,

1.4 хар-ка пресонала

1.5 организ.опл.труд.

2ч. анализ фин.-эк. деятельности предприятия:

2.1 анализ основ.тех.эк.показ.в динамике за 2 года: объем произ-ва,услуг,производ.или результатив.труд.деятел.,себестоимость или затраты на 1 руб.продукции. анализ фонда опл.труда, динамика сред. з/п

2.2 анализ испол. основ. и оборот. фондов

-структура год ввода балан.и остат.стоим.,коэф.ввода,выбытия и обновл.,коэф.оборачиваемости.

2.3 анализ фин.стостояния(анализ динамики баланса за 2-3 года)

показ.фин.устойчив.,ликвидн., дел.активность и др.

2.4 анализ фин.резул.деятел предприятия и пути его улучшения

в параграфе 2 главы, в кот. приводятся результаты фин. и эк. анализа рекомендуется производить в след. последовательности: дать краткое обоснование выбранных показателей, превести и раскрыть методы их расчета,составить таблицу исходных данных, отражающих их динамику, произвести расчеты, оформить результ.расчетов в виде сводной таблицы, проанализировать тенденцию динамики экон. показ. и коэффиц. характеризующих фин.сост

основными источниками для фин. сост.явл.баланс (форма1), отчет о прибылях и убытках (ф.2), отчет об изменениях капитала (ф.3), отчет о движении денеж.средств(ф.4), прилож.к балансу (ф.5)

гориз. и вертик. анализ бух. баланса может производ.в одной табл. и назыв. сравнительным.

анализ динамики баланса проводится в направлениях -анализ ликвидности, анализ фин. устойчив., анализ рыноч. устойчив., анилиз дел.актив

Заключение

литература

приложение- обязательное требование бух.баланс, отчет о прибылях и убытках

оригинальность не менее 80%