Расчетно-пояснительная Записка. Тема объем 40 стр срок 26 сентября
Курсовая экономика предприятия
тема "Финансовое состояние анализ, проблемы и пути их решения на предприятии ОАО "ИМЗ "Аксион-холдинг".
объем 40 листов, не учитывая количество листов введения и заключения
срок 27 сетября
план
1 ч. Хар-ка предприят.:
1.1 история, цели, задачи предприятия
1.2 структура управления и акцентом на действующую сист. управлен. персон.,
1.3 хар-ка основных направ. деятельности,
1.4 хар-ка пресонала
1.5 организ.опл.труд.
2ч. анализ фин.-эк. деятельности предприятия:
2.1 анализ основ.тех.эк.показ.в динамике за 2 года: объем произ-ва,услуг,производ.или результатив.труд.деятел.,себестоимость или затраты на 1 руб.продукции. анализ фонда опл.труда, динамика сред. з/п
2.2 анализ испол. основ. и оборот. фондов
-структура год ввода балан.и остат.стоим.,коэф.ввода,выбытия и обновл.,коэф.оборачиваемости.
2.3 анализ фин.стостояния(анализ динамики баланса за 2-3 года)
показ.фин.устойчив.,ликвидн., дел.активность и др.
2.4 анализ фин.резул.деятел предприятия и пути его улучшения
в параграфе 2 главы, в кот. приводятся результаты фин. и эк. анализа рекомендуется производить в след. последовательности: дать краткое обоснование выбранных показателей, превести и раскрыть методы их расчета,составить таблицу исходных данных, отражающих их динамику, произвести расчеты, оформить результ.расчетов в виде сводной таблицы, проанализировать тенденцию динамики экон. показ. и коэффиц. характеризующих фин.сост
основными источниками для фин. сост.явл.баланс (форма1), отчет о прибылях и убытках (ф.2), отчет об изменениях капитала (ф.3), отчет о движении денеж.средств(ф.4), прилож.к балансу (ф.5)
гориз. и вертик. анализ бух. баланса может производ.в одной табл. и назыв. сравнительным.
анализ динамики баланса проводится в направлениях -анализ ликвидности, анализ фин. устойчив., анализ рыноч. устойчив., анилиз дел.актив
Заключение
литература
приложение- обязательное требование бух.баланс, отчет о прибылях и убытках
оригинальность не менее 80%
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