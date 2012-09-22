Курсовая теория государства и права

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тема: Методология исследования государственно-правовых явлений

Примерный план:

Введение.

1. Общая характеристика методологии теории государства и права и ее элементов.

2. Классификация методов исследования государства и права.

3. Применение методов исследования государственно-правовых явления в практической деятельности сотрудников полиции.

Заключение.

Список использованных правовых актов и литературы.

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13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
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lokomotiv123
Андрей 
43 года
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Был
9 лет назад
13 лет назад
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lokomotiv123
Андрей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад