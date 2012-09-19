Курсовая по психологии

в эту пятницу к 17-00 нужна курсовая по социальной психологии личности!

нужно от 25 до 40 страниц

оформление по ГОСТу.

+практическая часть(1 методика исследованная на одном человеке).

тема:Коммуникативность Личности и ее влияние на жизнедеятельность человека