Курсовая по психологии

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Закрыт5 заявок139 просмотров

в эту пятницу к 17-00 нужна курсовая по социальной психологии личности!

нужно от 25 до 40 страниц

оформление по ГОСТу.

+практическая часть(1 методика исследованная на одном человеке).

тема:Коммуникативность Личности и ее влияние на жизнедеятельность человека

13 лет назад
Kursovoiproject
Канаив 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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