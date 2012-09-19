Курсовая работа

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Закрыт5 заявок160 просмотров

Цифровое фото и видео в школьном курсе информатик и ИКТ

30 стр. не больше,затем список литературы 30 источников и не больше,2 главы,в каждой главе по 2 параграфа,после каждой главы должен быть мини-вывод(то есть вывод по параграфам).

13 лет назад
Kursovoiproject
Канаив 
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Был
12 лет назад

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