Курсовая работа

Цифровое фото и видео в школьном курсе информатик и ИКТ

30 стр. не больше,затем список литературы 30 источников и не больше,2 главы,в каждой главе по 2 параграфа,после каждой главы должен быть мини-вывод(то есть вывод по параграфам).