Тема курсовой-Разработка электронных домашних заданий по теме дроби. 30 стр.не больше,затем список литературы 30 источников и не более,2 главы,в каждой главе по 2 параграфа,после каждой главы должен быть мини-вывод(то есть вывод ...
Курсовая работа
Цифровое фото и видео в школьном курсе информатик и ИКТ
30 стр. не больше,затем список литературы 30 источников и не больше,2 главы,в каждой главе по 2 параграфа,после каждой главы должен быть мини-вывод(то есть вывод по параграфам).
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