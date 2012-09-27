Курсовая по конституциям

$15
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Завершен2 заявки103 просмотра

Нужно выполнить простую курсовую, состоящую из теоретического и практического вопроса. Подробнее в МУ (приложено).

Тема работы: Что общего и особенного в конституциях СССР 1924,1936 и 1977 гг.

Объем работы: 10-18 стр

Срок выполнения: до 4 дней строго

13 лет назад
tvoiaelena
Елена 
35 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад
$25
4 дня
Спасибо Евгении за отличную работу, выполненную в срок!
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Заявки фрилансеров

ev-geniya
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
13 лет назад