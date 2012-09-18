Нужны рефраты на следующие темы, теория, 3 подпункта, заключение (цель, объект, предмет, задачи - т.е. полное) заключение, список литры. Срок? Стоимость? Какую тему выбираете? 1. «Обучение детей ...
Диплом финансы и кредит
Тема -Оценка финансово - хозяйственной деятельности предприятия
план нужен 19 сентября до 12-00 по МСК
срок выполнения диплома до 28 сентября
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