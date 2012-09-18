Диплом финансы и кредит

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Закрыт5 заявок130 просмотров

Тема -Оценка финансово - хозяйственной деятельности предприятия

план нужен 19 сентября до 12-00 по МСК

срок выполнения диплома до 28 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров