Диплом экономика

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен4 заявки111 просмотров

Тема: Эффективность налоговых систем и оптимизация налогообложения.

Объем работы (стр): 90

оригинальность не менее 75%

По организации ОАО "Белгород-Лада"

срок первой главы 28 сентября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$190
14 дней
Спасибо за работу!
Спасибо большое за заказ!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад