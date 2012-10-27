Диплом Уголовно-процессуальное право РФ

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Завершен8 заявок105 просмотров

Тема Заключение под стражу как мера пресечения в уголовном процессе

Объем работы 60-80 страниц

оригинальность не менее 75%

первая глава не позднее 23 сентября

план утвержден только на первую главу нужно составить весь план.

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$160
4 дня
Очередной заказ выполнен отлично!
Очередное спасибо Анне за стабильный поток заказов!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад