Диплом гражданское право

$150
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Закрыт6 заявок85 просмотров

Тема: «Правовое регулирование договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ по законодательству Российской Федерации»

объем 80-90 стр

оригинальность не менее 75%

план есть но его нужно закончить. и привести в нормальный вид.

срок сдачи плана 20 сентября утром.

весь диплом до 5 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$150
10 дней
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад