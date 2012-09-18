Диплом гражданское право

Необходимо написать дипломную по теме, касающейся девиантного поведения, трудных подростков. Студентка-заочница закреплена за начальником следственного изолятора. На данном этапе нужно определиться с темой (жду Ваших предложений исходя из того, какие у Вас наработки имеются, или ...