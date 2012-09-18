Проектирование швейного цеха

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Закрыт2 заявки89 просмотров

Курсовая. Тема: Проектирование швейного цеха и склада готовой продукции.

Нужна только расчетная часть без чертежей.

13 лет назад
einsteindiploms
Валерий 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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