Диплом АХД (таможня)

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Закрыт3 заявки88 просмотров

Предложения по повышению инвестиционной активности в регионе (КБР)

объем 60-75 стр

план нужен 20 сентября

первую главу + начало второй главы к 30 сентября

весь диплом до 7 октября

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

gestias
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад
$170
10 дней

Заявки фрилансеров

gestias
Анна 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
13 лет назад