Диплом документационное управление

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Завершен1 заявка128 просмотров

Тема:" Документационное обеспечение управления в муниципальном казенном учреждении библиотека им. А. С. Пушкина г. Каменска- Уральского" ( МКУК ЦБС им. А. С. Пушкина)

Объем работы 70-80 стр.

срок 8 октября

оригинальность 75%

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Выбранный исполнитель

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$200
15 дней
Отличная работа.! +10 баллов
Спасибо Анне за доверие!

Заявки фрилансеров

nat-taniya
Наталья 
47 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад