Нужны рефраты на следующие темы, теория, 3 подпункта, заключение (цель, объект, предмет, задачи - т.е. полное) заключение, список литры. Срок? Стоимость? Какую тему выбираете? 1. «Обучение детей ...
Диплом документационное управление
Тема:" Документационное обеспечение управления в муниципальном казенном учреждении библиотека им. А. С. Пушкина г. Каменска- Уральского" ( МКУК ЦБС им. А. С. Пушкина)
Объем работы 70-80 стр.
срок 8 октября
оригинальность 75%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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